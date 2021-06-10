رئيس جهاز بني سويف الجديدة يتفقد الأحياء السكنية ويستمع لملاحظات ومقترحات السكان

كتب- مصراوي:

تفقد المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، الأحياء السكنية بالمدينة، يرافقه مسؤولو الجهاز وممثلو مجلس أمناء المدينة.

يأتي ذلك لمتابعة الأعمال الميدانية والتواصل مع سكان المدينة لبحث مقترحاتهم والعمل على تلافي أية ملاحظات.

وتفقد رئيس جهاز المدينة، الحي السكني الثالت، والتقى بالسكان للاستماع إلى مقترحاتهم بشأن تطوير الحي، وتم تسجيل كافة الملاحظات، ووجه الإدارات المختصة بالجهاز بسرعة تلافي الملاحظات وتذليل أي معوقات للتنمية بالمدينة، على أن يتم ذلك لكافة أنحاء المدية تباعا، وذلك في بادرة لحل مشكلات السكان على أرض الواقع.

من جانبهم، وبحسب بيان الجهاز، أبدى السكان سعادتهم البالغة بزيارة رئيس الجهاز لهم والتحاور معهم، ورصد مشكلاتهم والعمل على سرعة حلها.​​