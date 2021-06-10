سياحة النواب تناقش إحياء مسار العائلة المقدسة الأسبوع القادم

كتب- نشأت علي:

تناقش لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب على مدار 6 اجتماعات الأسبوع القادم، برئاسة النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، ملف إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة إلى مصر، وتحويله إلى برنامج سياحى متكامل والترويج له عالميا.

كما تناقش اللجنة تأثير هذا المشروع في تنمية العديد من القرى على طول المسار وتجهيز البنية التحتية للمناطق المحيطة به لتكون مؤهلة لاستقبال الزائرين.

وتناقش اللجنة أيضا متابعة أعمال تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر واستعداد المحافظة لاستقبال عودة السائحين، بالإضافة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن عدم الاهتمام باستغلال واحة سيوة على الرغم من تعدد مقومات السياحة بها كالعلاجية والبيئية والثقافية وهو ما يعد إهدارا للثروات الطائلة التي نملكها ويجب استغلالها حتى تعود بالفائدة على مصر.