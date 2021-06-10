Masrawy logo white

تحرك حكومي جديد بشأن قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء في الريف

11:24 ص الخميس 10 يونيو 2021
تحرك حكومي جديد بشأن قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء في الريف

محمود شعراوي

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أن الدولة جادة في التصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائي بالمحافظات.

وقال شعراوي، إنه سيتم مواجهة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وعدم السماح بالفوضى مرة أخرى.

وشدد وزير التنمية المحلية، على متابعة الوزارة للقرار الصادر عن مجلس الوزراء منذ أيام قليلة بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع خاصة بعد التيسيرات الهائلة التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية حيث تم توحيد سعر المتر في القرى ليكون 50 جنيها، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري حوالي 1.6 مليون أسرة، وقاموا بتسديد مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الوزارة حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات، واستعراض جهود الوزارة في عدد من الملفات التي تهم المواطن.

محمود شعراوي التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء الريف

الخبر التالى:

سياحة النواب تناقش إحياء مسار العائلة المقدسة الأسبوع القادم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
773

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

551

متعافون اليوم

269527

إجمالي الإصابات

15437

إجمالي الوفيات

197832

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:التعليم العالي تكشف حقيقة تغيير قواعد القبول بالجامعات هذا العام

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا