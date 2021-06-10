رئيس جهاز الشروق: جار الانتهاء من تجهيزات تشغيل باقي المراحل التعليمية بمدرسة النيل الدولية

بعد تنصيبه رئيسًا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية.. من هو



كتب- مصراوي:

صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه جارٍ الانتهاء من التجهيزات الأخيرة لتشغيل باقي المراحل التعليمية بمدرسة النيل الدولية الواقعة في قلب مركز خدمات المدينة 1 بمساحة 20 ألف م2، بسعة 56 فصلا دراسيا، بخلاف مسرح ومكتبة و8 معامل، بتكلفة استثمارية للمدرسة قاربت من 100 مليون جنيه، وذلك في ضوء دعم جهاز مدينة الشروق للمنظومة التعليمية بمختلف أنماطها من خلال ضخ الاستثمارات اللازمة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن التجهيزات تشتمل على إنهاء أعمال كل من منظومة الحريق بكامل مشتملاتها، والنظام الصوتي وكاميرات المراقبة، وتركيب مُكيفات الهواء ووحدات الإضاءة، موضحا أن تلك الأعمال تغطي جميع ملحقات المدرسة بمراحلها التعليمية المختلفة، بداية من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية، علاوة على تجهيز منطقة الملاعب التي تشتمل على ملعب كرة قدم خماسي بمدرج يسع 200 طالب وملعب ثلاثي لرياضات كرة (الطائرة - السلة - اليد).

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن المدرسة يعمل بها مرحلة رياض الأطفال منذ العام الدراسي (2019/2020)، ومع بداية العام الدراسي القادم (2021/2022)، ستصبح جاهزة لاستكمال المراحل التعليمية بكامل طاقتها تلبية لرغبات قطاع عريض من سكان مدينة الشروق.