تصريحات جديدة من الحكومة بشأن منظومة البناء والتراخيص

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجري حاليا تطبيق منظومة البناء الجديدة بصورة تجريبية لمدة شهرين في 27 مركزا ومدينة بالمحافظات اعتبارا من أول مايو 2021.

جاء ذلك خلال لقاء عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الوزارة حيث تناول اللقاء عددًا من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات، واستعراض جهود الوزارة في عدد من الملفات التي تهم المواطن.

وقال الوزير: الهدف من تلك الاشتراطات ومنظومة التراخيص الجديدة هو ضبط وحوكمة العمران والقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى تراخيص البناء وإيجاد بيئة عمرانية حضارية تليق بالمواطن المصري.

وأضاف أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي التي نظمتها الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن.