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جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 2 منظار رؤية لبنادق قنص و3 صواعق كهربائية

10:51 ص الخميس 10 يونيو 2021
جمارك المطار تحبط محاولة تهريب 2 منظار رؤية لبنادق قنص و3 صواعق كهربائية

احباط محاولة تهريب 2 منظار رؤية لبنادق قنص و3 صواع

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب 2 منظار رؤية لبنادق القنص، وجهاز ليزر، و3 صواعق كهربائية ومستلزماتها، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه، وذلك فور وصوله من روسيا لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات.

أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من موسكو، اشتبه محمد قنديل مأمور اللجنة الجمركية في راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول، وبالعرض على رضا أبوالعزم مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من هيثم الدمرداش مأمور الجمرك تحت إشراف إبراهيم عامر مدير الحركة، لتفتيش حقائب الراكب.

ومن خلال التفتيش تبين وجود 2 منظار رؤية لبنادق القنص مفككة، وجهاز وليزر، و3 صواعق كهربائية ومستلزماتها، مخبأة بين طيات ملابسه بأسفل حقائبه.

وقرر مصطفى السيد مدير الإدارة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وتحرير محضر ضبط بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

جمارك المطار محاولات التهريب منظار بندقية صواعق

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