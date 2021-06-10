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10 حالات تعطي الحق لشركات الكهرباء في رفع العداد عن أي مشترك

12:16 ص الخميس 10 يونيو 2021
10 حالات تعطي الحق لشركات الكهرباء في رفع العداد عن أي مشترك

عدادات الكهرباء

كتب_ محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الحالات التي يحق فيها لشركة توزيع الكهرباء رفع العداد عن المشترك، نتيجة وجود مخالفات قام بها المشترك الامر الذى يحق لأى شركة من شركات التوزيع رفع العداد المتعاقد عليه مع المشترك.

ويستعرض مصراوي الحالات التى يتم فيها رفع العداد من المشترك، وهي كما يلي:

1-قیام المستهلك بفض أو إتلاف الأختام على العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك.

2-الحصول على الكهرباء عن غیر طریق العدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك (التوصیل المباشر).

3-إمداد الغیر بالكهرباء الموردة للمشترك.

4-توصیل التيار المسجل على العدادات الخاصة بالمستهلك إلى وحدات أخرى تابعة له غیر المتعاقد عليها أو لاستخدامها لأنشطة أخرى غیر محددة بمعرفته في عقد التورید.

5-إحداث خلل عمدي بالعدادات أو أجهزة القیاس الخاصة بتسجیل الاستهلاك كإسقاط أو عكس محول التیار لفازة أو أكثر.

6-قیام المستهلك بزیادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون التصریح من شركة توزيع الكهرباء.

7-منع مندوبى الشركة من القیام بأعمال المراقبة أو التفتیش او التغییر او الصیانة او الاصلاح او التعدیل التى ترى الشركة لزومها سواء للمهمات المركبة لتوصیل التغذیة الكهربائیة او العدادات.

8-تعذر تسجیل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتالیتین ، بسبب یرجع للمستهلك إذ یتم إخطاره بأنه ستتم محاسبته وفقاً لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخیرة أو متوسط استهلاكه الشهري من تاریخ التعاقد أيهما أقل مدة، وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالیة وللشركة بعد ذلك الحق في قطع التغذیة الكهربائیة ورفع العداد وفسخ عقد التورید.

9-قیام المستهلك بهدم أو إزالة الموقع المتعاقد على تورید التغذیة الكهربائیة له.

10-رغبة المستهلك فى إنهاء التعاقد مع الشركة.

11-تأخر المنتفع عن سداد قیمة المطالبة خلال 30 یوماً من تاریخ المطالبة.

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