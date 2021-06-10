الأماكن وشروط التقديم.. تفاصيل الشقق السكنية المخصصة لأعضاء نقابة الإعلاميين

مصراوي

وقع أمس النائب الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، عضو مجلس الشيوخ والدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، بروتوكول دائم للتعاون بين النقابة والصندوق يتيح بيع وتخصيص الوحدات المتاحة لدى الصندوق للإعلاميين المنتمين للنقابة في ضوء البروتوكول المبرم في جميع أنحاء الجمهورية وذلك طبقًا للشروط المعمول بها في الصندوق والتي حددتها الدولة في شأن إسكان محدودي ومتوسطي الدخل وكذا الاستثماري.

وينشر "مصراوي" تفاصيل الوحدات السكنية التي حصلت عليها نقابة الإعلاميين والأماكن المتاح الحجز بها، وكذلك الفئات الخاصة بالشقق المحددة والبيانات المطلوبة للتقديم على النحو التالي:

أعلنت النقابة فتح باب تلقي الطلبات خلال الفترة من 6/6 حتى 6/7/2021، للراغبين في الحصول على وحدة سكنية بمساحة 90 مترًا في مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظات والمدن الموضحة وبالشروط المحددة لكل فئة، وبعد تجهيز المستندات المطلوبة، يرجى من الراغب التوجه إلى النقابة خلال فترة التقديم للحصول على استمارة حجز الوحدة المنطبق شروطها عليه وملء بياناتها والتوقيع على الإقرار الخاص بالاستمارة وذلك بعد سداد رسوم الاستمارة والإقرار.

وعند نهاية فترة التقديم سترسل النقابة الطلبات مجمعة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي لاستكمال الإجراءات طبقا للشروط والضوابط الخاصة بالصندوق. وأوضحت النقابة أن تخصيص الوحدة السكنية سيتم بطريقة عشوائية عن طريق النظام الآلي في صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري وتطبق كافة الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وأوضحت النقابة أن الأماكن المتوافر فيها شقق بمساحات 90 م2 كالتالي: برج العرب (الإسكندرية)، والقنطرة شرق وفايد والقصاصين والتل الكبير والبياضية (الإسماعيلية)، وحي عتاقة بجوار مدينة الصفا (السويس)، والخانكة (القليوبية)، والقرين وههيا وفاقوس والحسينية وصان الحجر وأولاد صقر (الشرقية)، وقلين والحامول والرياض (كفر الشيخ)، وكفر الزيات (الغربية)، ومركز بدر ووادي النطرون (محافظة البحيرة)، والقطوري- العياط (الجيزة)، وهوارة وسنورس (الفيوم)، وبني سويف الجديدة وجامعة النهضة (بني سويف)، وسمالوط ومطاي والمطاهرة (المنيا)، ومنفلوط وديروط والبداري وأبنوب وأبو تيج والفتح وأسيوط الجديدة وساحل سليم (أسيوط)، وحي الكوثر وجهينة وطما وأخميم الجديدة (سوهاج)، والقارة (أبو شوشة- أبو تشت- بلاد المال)، وحاجر الجبل والوقف وقوص ونقادة (قنا)، وإسنا الدير وإسنا الشغب وإسنا وأرمنت والقرنة وطيبة الجديدة والطود والمدامود (الأقصر)، والداخلة وبلاط والفرافرة (الوادي الجديد)، والحمام وسيوة (مطروح)، ونخل والعريش (شمال سيناء)، ورأس سدر وأبوزنيمة وأبورديس وطور سيناء ونويبع (جنوب سيناء).

وحددت النقابة فئات مختلفة للمستحقين للشقق السكنية وهي فئة منخفضي الدخل، وفئة متوسطي الدخل، وفئة متوسطي الدخل (أستثماري).. كما هو موضح بالصور المرفقة.

ويأتي هذا البروتوكول الأول من نوعه من حيث التعاون الدائم ليكون جسرًا واصلًا بين النقابة والصندوق طوال الوقت يمكن للنقابة بموجبه إجراء إعلانات متعاقبة للمنتمين لها بعد التنسيق مع الصندوق لتوفير الوحدات السكنية دون الحاجة لتوقيع بروتوكلات جديدة أو إبرام اتفاقات أخرى وذلك وفق للشروط والضوابط العامة رفق هذا الإعلان .