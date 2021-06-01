مؤلف "يا مصر قومي وشد الحيل".. وفاة الشاعر نجيب شهاب الدين
القاهرة - مصراوي:
توفي مساء اليوم الثلاثاء، الشاعر نجيب شهاب الدين، بعد صراع طويل مع المرض.
وأعلن محمد بهجت، نجل شقيق الشاعر الراحل، تشييع الجنازة غدًا الساعة الواحدة ظهرا من ملعب الشرقية بالبتانون.
جدير بالذكر أن الشاعر نجيب شهاب الدين كتب العديد من القصائد التي أثرت في وجدان الشعب المصري وعلى رأسها قصيدة "يا مصر قومي وشدي الحيل".
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