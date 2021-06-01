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بدء تشغيل بدالات نهرية للأطفال بحديقة حيوان الجيزة

10:49 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
بدء تشغيل بدالات نهرية للأطفال بحديقة حيوان الجيزة

حديقة الحيوان بالجيزة

القاهرة - أ ش أ:

قال الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن حديقة الحيوان بالجيزة بدأت التشغيل التجريبي لمشروع "البدالات النهرية" لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفي نوعا من الترفيه والبهجة لدى الأطفال.

وأضاف رجائي - في تصريح مساء اليوم الثلاثاء- أن البدالات النهرية مجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، وتم تزويد كل بدال من البدالات بمسدسات مياه لإضفاء نوع من الترفيه على الأطفال.

وأوضح أنه داخل منطقة البدالات النهرية مجموعة من الغطاسين المدربين لحماية الأطفال، فضلا عن توفير "جواكت أمان" للأطفال حماية لهم.

وأكد رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة تنوع وزيادة الأنشطة الترفيهية داخل حديقة الحيوان، حيث تم إنشاء مشروع البدالات المائية لاستغلال المسطحات المائية والبحيرات بعد تبطينها وتنقية المياه بها لإدخال مزيد من البهجة على زائري الحديقة، وذلك بعد إنشاء مدينة ملاهي وحديقة الحيوانات الأليفة وسينما للأطفال.

هذا المحتوى من

حديقة حيوان الجيزة بدالات نهرية محمد رجائي

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