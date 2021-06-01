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"سكن لكل المصريين".. صور لتشطيب أول شقة 75 مترًا بالفرش

09:34 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورًا لتشطيب أول شقة 75 مترًا بالفرش، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين.

وقال يونس، عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك": "العظمة دي، نموذج إسكان منخفضي الدخل مساحة 75 مترًا بمدينة أكتوبر الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين".

وتم فرش هذه الوحدة كنموذج لباقي الشقق، والتي تقع ضمن النموذج الـ75 مترا التي تم طرحها ضمن الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، حيث تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام.

ويصل عدد الوحدات المنفذة بهذا النموذج 624 وحدة سكنية عبارة عن 26 عمارة.

وكانت وزارة الإسكان طرحت نموذجين للحجز في الإعلان العاشر الأول 90 مترًا، والثاني 75 مترًا، وتقدم للحجز في هذا الإعلان 218 ألفًا بينهم 7% يريدون الحصول على شقق الـ75 مترًا.

مبادرة سكن لكل المصريين هاني يونس مجلس الوزراء فيسبوك مدينة أكتوبر الجديدة

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