محمد أبوزيد بعد حصوله على "التشجيعية": أهديها لقصيدة النثر

القاهرة - مصراوي:

عبر الشاعر محمد أبوزيد، عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في الشعر عن ديوان "جحيم".

وقال أبوزيد في تصريحات خاصة لمصراوي، إنني "سعيد بفوزي بالجائزة، وأعتبرها جائزة لجيلي بالكامل، وجائزة لقصيدة النثر التي ظلمت طوال السنوات الماضية، فمنعت عنها الجوائز، وهمشت، حتى حصل أحد دواوينها أخيراً على الجائزة، لذا أعتبر هذه الجائزة هي جائزة لقصيدة النثر بشكل عام وليس لديواني فقط".

الديوان صدر عن دار روافد للنشر، وهذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها شاعر يكتب القصيدة النثرية بهذه الجائزة، وهو الديوان الثامن في مسيرة الشاعر، والذي يأتي ليكمل مشروعه الشعري.

وبدأ محمد أبوزيد إصدار دواوينه الشعرية في العام 2003، بإصدار ديوان "ثقب في الهواء بطول قامتي"، والذي صدر عن هيئة قصور الثقافة، ثم ديوانه "قوم جلوس حولهم ماء" عام 2005 عن دار شرقيات، ثم ديوان "مديح الغابة" عام 2006 عن هيئة الكتاب، ثم "طاعون يضع ساقا فوق الأخرى وينظر للسماء" عن دار شرقيات عام 2009، ثم ديوان "مدهامتان" عن شرقيات عام 2012، ثم ديوان "مقدمة في الغياب" عن دار شرقيت عام 2013، ثم أخيرا "سوداء وجميلة" عن شرقيات عام 2015.

وصدرت لمحمد أبوزيد مختارات باللغة الفرنسية بعنوان "قصيدة الخراب" عام 2014 عن دار المنار بفرنسا، كما صدر له ديوان للأطفال بعنوان "نعناعة مريم" عن كتاب قطر الندى للأطفال عام 2007، وكتاب في فن الكتابة والسينما عن دار هنداوي بعنوان "الأرنب خارج القبعة"، عام 2016. كما صدرت له روايتان أولاهما عام 2010 عن دار شرقيات بعنوان "أثر النبي"، وروايته الأخيرة "عنكبوت في القلب" هذا العام عن الهيئة العامة للكتاب.