محمد توفيق: سأبذل مزيدًا من الجهد بعد حصولي على "التشجيعية"

القاهرة - مصراوي:

عبر الكاتب الصحفي محمد توفيق، عن سعادته بحصوله على جائزة الدولة التشجيعية فرع الإعلام، عن كتابه "الملك والكتابة.. جورنال الباشا".

وقال توفيق في تصريحات لمصراوي: "أفضل ما أسعدني في حصولي على هذه الجائزة هو اسمها، إنها تشجيعية، وتمنحني مزيدًا من الثقة فيما أقدمه، كما أنها تأتي من الدولة، وهو ما يعني أن الدولة تشجعني على الاستمرار في العمل وتقديم المزيد من الكتب".

وأضاف توفيق: "سوف أضاعف الجهد خلال الكتاب المقبل، وقد أجلت إصدار عمل خلال العام المقبل حتى أمنح نفسي مزيدًا من الوقت لأنتج عملا يليق بإنتاجي خلال هذه المرحلة، يتناول فترة مهمة من تاريخ مصر".

والجدير بالذكر أن اجتماع المجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة الذي أقيم اليوم، شهد حلًّا لمشكلة سنة الفراغ فيما يتعلق بجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية بحيث يكون هناك توافق في سنوات المنح بين الجائزتين المشار إليهما وجائزة النيل وجائزة التفوق.

كما شهد الاجتماع هذا العام الموافقة على إعادة تشكيل شعب لجان المجلس الأربع بعد إضافة شعبة السياسات والتنمية الثقافية، وهى الشعبة التي تم استحداثها في إطار هيكلة لجان المجلس واللائحة الجديدة لتضاف إلى شعب الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وقد جاء حضور الاجتماع قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لإختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد اتخذت وزارة الثقافة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية فضلاً عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كل الاتجاهات.​

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