مصطفى عبدالمعطي: حصولي على جائزة النيل تتويج لمسيرتي الفنية

القاهرة - مصراوي:

عبر الفنان التشكيلي الدكتور مصطفى عبدالمعطي، عن سعادته الكبيرة بفوزه بجائزة النيل في مجال الفنون.

وقال عبدالمعطي، في تصريحات خاصة لمصراوي: جائزة النيل تتويج لمسيرة الفائز بها خلال عمره كله عبر رحلة الفن والحياة، ولذا فإنني أشكر أعضاء المجلس الأعلى للثقافة على ثقتهم في استحقاقي للجائزة.

وأضاف عبدالمعطي: حصول فنان تشكيلي على جائزة النيل في الفنون للعام الثاني على التوالي، دليل على أن أعضاء المجلس يمنحون ثقتهم للقيمة الفنية بعيدا عن المجال الفني نفسه، وهذا لا يقلل من قيمة المرشحين في المجالات الأخرى مثل الموسيقى أو السينما أو المسرح، ولكن المجلس يريد أن يرسل رسالة أن لديه رؤية شاملة لكل المجالات الفنية.

والجدير بالذكر أن اجتماع المجلس الأعلى للثقافة للتصويت على جوائز الدولة الذي أقيم اليوم، شهد حلًّا لمشكلة سنة الفراغ فيما يتعلق بجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية بحيث يكون هناك توافق في سنوات المنح بين الجائزتين المشار إليهما وجائزة النيل وجائزة التفوق.

كما شهد الاجتماع هذا العام الموافقة على إعادة تشكيل شعب لجان المجلس الأربع بعد إضافة شعبة السياسات والتنمية الثقافية، وهى الشعبة التي تم استحداثها في إطار هيكلة لجان المجلس واللائحة الجديدة لتضاف إلى شعب الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وقد جاء حضور الاجتماع قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لإختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد اتخذت وزارة الثقافة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية فضلاً عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كل الاتجاهات.