البابا تواضروس: أخذنا من نهر النيل روح العبادة

كتب- مينا غالي:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إننا أخذنا من نهر النيل روح العبادة.

وأضاف البابا: "جميعكم تعلمون أن قدماء المصريون كانوا يعبدون نهر النيل الإله حابي، فالنهر قدّم لنا روح العبادة، وهذا ليس من العصور القريبة ولكن من العصور البعيدة، لذلك يقال عن الشعب المصري أنه شعب متدين، لذلك نجد أن المسيحية والإسلام لهم طابع مميز في مصر، فصارت مصر مكنونة في يد الإله الحافظ لها".

وواصل خلال كلمته بحفل احتفالية "الخطوات المقدسة" بمناسبة عيد دخول المسيح أرض مصر، والتي تنظمها مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة في كنيسة السيدة العذراء في المعادي: "نعيش على أرض مصر في مساحة قليلة "ملزقين في بعض"، فوجودنا بجانب بعضنا البعض منذ أيام الفراعنة والمسيحيين والمسلمين، ومن هنا ظهر أحد الأمثلة وهو "اللي نبات فيه نصبح فيه"، يعني ده جاري وموجودين مع بعض ولا شئ يتغير، لذلك انتشرت اللُحمة الوطنية أو الوحدة الوطنية، وهي ليست شعارًا لكنها حياة معاشة نعيشها جميعًا.

وأضاف البابا: "نعيش الروح العائلية الواحدة التي تضمنا، فكلنا عائلة واحدة، فحينما يحدث خطأ في طريق نجد الجميع يتدخل لمحاولة المساعدة أو تخفيف الأمر، وروح العائلة هذه ليست موجودة في بلدان كثيرة، فهناك بلاد كثيرة بها عرقيات كثيرة جدًا، شعبها ليس من جذر واحد، ولكننا في مصر من جذور واحدة، وجميعنا ننتمنى لعائلة تسمى "عائلة المصريين"، لذلك حينما اختار الله أن تهرب العائلة المقدسة لتجد لها ملاذا آمنًا أن تأتي إلى مصر لكي ما تبارك العائلة الصغيرة (العائلة المقدسة)، العائلة الكبيرة".

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