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ننشر أحدث فيديو لشقق الـ75 مترا في مشروع "سكن لكل المصريين"

08:15 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، فيديو لنموذج إسكان منخفضي الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة.

وقال يونس عبر حسابه على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: "ده فيديو لنموذج إسكان منخفضي الدخل مساحة ٧٥م٢ بمدينة أكتوبر الجديدة، ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتقع ضمن النموذج الـ75 مترًا التي تم طرحها ضمن الإعلان العاشر من الإسكان الاجتماعي، حيث تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام.

ويصل عدد الوحدات المنفذة بهذا النموذج 624 وحدة سكنية عبارة عن 26 عمارة.

كانت وزارة الإسكان طرحت نموذجين للحجز في الإعلان العاشر الأول 90 مترًا، والثاني 75 مترًا، وتقدم للحجز في هذا الإعلان 218 ألفًا بينهم 7% يريدون الحصول على شقق الـ75 مترًا.

مشروع سكن لكل المصريين هاني يونس مجلس الوزراء مدينة أكتوبر الجديدة فيسبوك

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