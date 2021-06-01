يُصنع في مصر.. الصحة العالمية تجيز لقاح "سينوفاك"

كتب- أحمد جمعة:

أجازت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الصيني المضاد لكوفيد-19.

وبحسب بيان للمنظمة، أوصت لجنة خبراء اللقاحات باستخدام هذا اللقاح الذي يعطى على جرعتين تفصل بينهما فترة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع لجميع من تجاوزوا 18 عاما.

وقالت لجنة الخبراء المستقلة، في بيان، إنها أوصت بلقاح سينوفاك للبالغين فوق 18 عاما مع منح جرعة ثانية بعد فترة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

ولا يوجد حد أقصى للعمر، إذ تشير البيانات إلى أنه من المحتمل أن يكون للقاح تأثير وقائي على كبار السن.

واتخذت المجموعة الاستشارية الفنية لمنظمة الصحة العالمية التي بدأت اجتماعها في 5 مايو ، القرار بعد مراجعة أحدث البيانات السريرية حول سلامة لقاح سينوفاك وفعاليته، بالإضافة إلى ممارسات التصنيع الخاصة بالشركة.

كانت مصر تسلمت الدفعة الأولى من المواد الخام لتصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني داخل البلاد بإجمالي 1400 لتر تكفي لتصنيع حوالي مليوني جرعة من اللقاحات.