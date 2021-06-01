الآثار: انتهاء أعمال ترميم قبة الفوارة بجامع السلطان حسن غدًا

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار أنه من المقرر، غدا الأربعاء، انتهاء أعمال ترميم جزء الرفرف الخشبي المجدد لقبة الفوارة (المضيئة) بجامع السلطان حسن، والذي تم تجديده بالكامل ضمن أعمال الترميم التي قامت بها لجنة حفظ الآثار العربية بالجامع في النصف الأول من القرن الماضي.

وأكد الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار - في تصريح اليوم - أن أعمال الترميم تجري علي قدم وساق لإعادة الجزء الذي سقط يوم الجمعة الماضي من الرفرف إلى ما كان عليه، وسوف تنتهي جميع الأعمال غداً.

وأوضح أن القبة والجامع في حالة جيدة من الحفظ، وأن الجزء الذي سقط ليس هو الأثري الأصلي أو جزء منه فهو مجدد، حيث قامت لجنة حفظ الآثار العربية باستبدال الرفرف الأثري المتهالك بآخر حديث وهو الموجود حاليا بالمسجد والذي سقط بفعل عوامل التقادم والتعرية.

جدير بالذكر أن جامع ومدرسة السلطان حسن أنشأها السلطان الناصر حسن بن الناصر محمد بن قلاوون، وشرع في بنائها عام 757 هـ، وانتهى بناء الجزء الأكبر منها عام 762 هـ ،وظل العمل بها حتى بعد وفاة السلطان حسن عام 764 هـ.

بني الجامع على طراز المساجد الإسلامية، يتكون من صحن أوسط مكشوف تحيط به أربعة إيوانات أكبرها إيوان القبلة وتتوسطه قبة وضوء تغطيها قبة محمولة على ثمانية أعمدة رخامية.