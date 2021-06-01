حدث في 8 ساعات| توجية من السيسي بشأن فلسطين.. وبدء حجز شقق إسكان الشباب
كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصورة متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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