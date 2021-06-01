Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| توجية من السيسي بشأن فلسطين.. وبدء حجز شقق إسكان الشباب

06:44 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
حدث في 8 ساعات| توجية من السيسي بشأن فلسطين.. وبدء حجز شقق إسكان الشباب

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:
شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصورة متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

فلسطين السيسي غزة الطقس التمويل العقاري التربية والتعليم حماة النيل

الخبر التالى:

أشبه بالعشوائيات.. "محلية النواب" توصي بحصر المباني المخالفة بحدائق الأهرام

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
984

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

780

متعافون اليوم

262650

إجمالي الإصابات

15096

إجمالي الوفيات

192112

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا