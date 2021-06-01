Masrawy logo white

عبدالدايم: الدولة تشهد اهتماما غير مسبوق بمفردات الحياة الثقافية

06:29 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

تصوير محمود عبد الناصر:

أعلنت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ورئيس المجلس الأعلى للثقافة، جوائز الدولة التقديرية والنيل والتفوق والتشجيعية فى مجالات الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية.

وقالت عبد الدايم، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد، بعد اجتماع المجلس: إن لقاء اليوم يأتى في ظل التحديات التى تفرضها جائحة كورونا لاستكمال الرسالة الثقافية الهادفة للتنوير والحرص على التواصل الدائم والمستمر مع رموز مصر ومبدعيها.

وأضافت عبد الدايم: إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي تشهد حراكا ثقافيا كبيرا واهتماما غير مسبوق بمفردات الحياة الثقافية ومن بينها تقدير الرموز الإبداعية في كافة المناحي إيماناً بالدور الفاعل الذى تلعبه الثقافة باعتبارها أحد الأدوات المهمة للقوى الناعمة فى إعادة تشكيل الوعى وبناء الإنسان ومواجهة الفكر المتطرف .

وقال أمين عام الأعلى للثقافة: للعام الثاني ينعقد هذا الاجتماع في ظل ظروف استثنائية ليعود المجلس ليبرهن عن ما تمثله جوائز الدولة من مكانة فكرية وثقافية متميزة علي مستوي الوطن العربي وليس مصر فحسب وقدم الشكر لوزيرة الثقافة لدعمها ورعايتها المستمرة.

إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المجلس الأعلى للثقافة جوائز الدولة التقديرية

الخبر التالى:

حدث في 8 ساعات| توجية من السيسي بشأن فلسطين.. وبدء حجز شقق إسكان الشباب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
984

إصابات اليوم

49

وفيات اليوم

780

متعافون اليوم

262650

إجمالي الإصابات

15096

إجمالي الوفيات

192112

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا