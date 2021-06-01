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حجز إليكتروني وتحديد الأعداد.. تعرف على الضوابط الجديدة لمعرض الكتاب

05:52 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
حجز إليكتروني وتحديد الأعداد.. تعرف على الضوابط الجديدة لمعرض الكتاب

اللجنة الإدارية العليا لمعرض الكتاب

القاهرة -مصراوي:
اجتمعت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة 52 لسنة 2021 المقرر إقامته في الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

ووفق بيان صحفي، فقد انتهى الاجتماع إلى إقرار الترتيبات والإجراءات، التي شملت العمل على استيعاب الناشرين المتقدمين كافة، والذين تقدموا بطلبات الاشتراك في المواعيد التي أقرّتها اللجنة سلفًا، وتحديد أعداد الزائرين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وفقا للضوابط التي تضعها إدارة المعرض، وإقرار حجز التذاكر للجمهور إلكترونيًا منعًا للتزاحم على البوابات وتسهيلا لدخول الجمهور.

كما شملت الإجراءات التزام منظمي المعرض والناشرين والجمهور بالإجراءات الاحترازية كافة والمنصوص عليها في قرار رئيس الوزراء رقم (2701 لسنة 2020)، واعتماد عقوبات تصاعدية على المخالفين للإجراءات من المنظمين أو الناشرين أو الجمهور، وفقا لقرارات رئيس الوزراء ووفقا لقرارات إدارة المعرض المعتمدة من اللجنة العليا، والتي سيتم إعلانها قبل انعقاد الدورة.

وجرى دعوة اللجنة الثقافية العليا لاجتماع يوم الخميس للوقوف على جدول الفعاليات الثقافية والفنية المصاحبة للمعرض وطرق إقامتها.

وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الخامسة عصرًا، على أن تعاود اللجنة اجتماعها في وقتٍ لاحق لإقرار الترتيبات النهائية الخاصة بحجز التذاكر وخرائط نقل الجمهور والتواصل مع الجهات المعنية لتنسيق تفاصيل دورة المعرض كافة.

معرض الكتاب الحجز الالكتروني ضوابط معرض الكتاب

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