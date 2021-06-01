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رئيس جهاز القاهرة الجديدة: تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات لفيلات مخالفة

05:51 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة،إنه تم شن حملة مكبرة لضبط المخالفات، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بفيلات مخالفة بالحى الأول بالتجمع الخامس بالمدينة، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف غنيم، في بيان اليوم، أن المخالفات تمثلت في تغيير النشاط من سكنى إلى إداري بالمخالفة لشروط التخصيص والتعاقد، وتم تتفيذ الإجراءات تحت إشراف المهندس عبدالناصر يوسف، نائب رئيس الجهاز للتجمع الخامس، ومسئولي إدارة التنمية والأحياء وتأمين من شرطة التعمير وأمن الجهاز.

وأكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، استمرار حملات ضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة، للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة.

أمين غنيم رئيس جهاز القاهرة الجديدة مدينة القاهرة الجديدة المخالفات

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