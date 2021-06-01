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جهاز بدر: دفع العمل بمشروعات تطوير الطرق لمواكبة زيادة معدلات التنمية

05:30 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
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القاهرة- مصراوي:

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، دفع العمل بمشروعات الطرق لتواكب زيادة معدلات التنمية بالمدينة، لافتاً إلى أنه تم تقسيم العمل على ورديات لسرعة الانتهاء من الأعمال، حيث تم تنفيذ أعمال إزالة طبقة الأسفلت القديم لعدم استوائها، لتنفيذ طبقة الأسفلت النهائية وتخطيطها في الشوارع الرئيسية من ميدان الجامعة الروسية وحتى ميدان السنترال.

وأوضح مندور، أنه تم زيادة عرض مدخل المدينة الحيوي ليكون عرض الحارة الرئيسية الواحدة ١٣.٥ مترا، بعد أن كانت ٦ أمتار، بجانب تنفيذ حارة جانبية بعرض ٨ أمتار، واستحداث أماكن انتظار على جانبي الطريق بعرض ٥ أمتار من الانترلوك أمام المحال التجارية، منعاً لتكدس السيارات بالشوارع الرئيسية والجانبية.

وأشار المهندس مندور، إلى أنه تم الانتهاء من تطوير شارع عبدالعزيز فهمي "الكولدير سابقاً"، وشارع البنوك من شارع سعد زغلول وحتى مركز الشباب.

مدينة بدر مشروعات الطرق عمار مندور

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