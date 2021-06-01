رسمياً.. ننشر جوائز الدولة التشجيعية لعام 2021

القاهرة - مصراوي:

عقد المجلس الأعلى للثقافة اجتماعه المخصص للتصويت على منح جوائز الدولة هذا العام برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبأمانة الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

وجاءت أسماء الفائزين فى جوائز الدولة التشجيعية كالآتي:

أولًا- الفنون:

فن التصوير: أحمد يحيى سعيد البدوي "أحمد البدوي"، الجرافيك: الفنان باسم عبد الجليل حسين عبد الجليل، العزف على آلة الكونترباص: العازفة سمر طلعت أحمد حافظ "سمر حافظ"، نقد مسرحي: حجبت، تصميم ديكور مسرحي: محمود فؤاد صدقي محمد"محمود فؤاد صدقي"، النشر المعماري والعمراني: الدكتور محمد كمال عبد العزيز الشاهد، دراسة على الآلات الموسيقية الشعبية: محمد سيد محمد حسن "محمد أبو شنب"، الموسيقى التصويرية للفيلم الروائي الطويل: المؤلف الموسيقي خالد أحمد محمد الكمار "خالد الكمار".

ثانيًا- الآداب:

دراسة في شعر النهضة في مصر: حجبت، استلهام التراث في الرواية المعاصرة: المرحوم الدكتور عبد الهادي علي عبد الهادي عليوة، ديوان شعر فصيح: محمد أبو زيد محمد عبد اللاه "محمد أبو زيد"، ديوان شعر عامي: المهندس محمد شعبان شوقي محمد "محمد شعبان"، رواية خيال علمي: أحمد محمد أحمد الصادق "أحمد الصادق"، مجموعة قصصية: المهندس أحمد خالد محمد داود "أحمد داود"، ترجمة كتاب عن الفنون التشكيلية: الدكتور حمدي السيد السيد مهران "حمدي مهران"، رسوم لمرحلة ما قبل المدرسة في مجلة أو كتاب: الفنانة إسراء محمد علي حديري "إسراء حديري".

ثالثًا- العلوم الاجتماعية:

علم الاجتماع: إبتهال عادل أنور علي هارون، التاريخ: الدكتورة رضوى يسري زكي عطية "رضوى زكي" ، الجغرافيا: الدكتور محمد إبراهيم محمد سيد أحمد خطاب "محمد إبراهيم محمد خطاب"، الفلسفة وعلم النفس: الدكتور مصطفى عبد المحسن عبد التواب عبد المحسن "مصطفى عبد المحسن الحديبي"، الآثار: حجبت، الثقافة العلمية: حجبت، الإعلام: محمد سيد توفيق محمد شعبان "محمد توفيق"، التربية: الدكتورة نجوى شكري يمني أحمد "نجوى يمني".

رابعًا- العلوم الاقتصادية والقانونية:

السياسات المالية وأثرها على الأداء الجاري للاقتصاد المصري: الدكتورة إسراء عادل السيد أحمد الحسيني "إسراء الحسيني"، دور صناعة السياحة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية: الدكتور أحمد محمد رجب محمد، دراسات أفريقية: الدكتور باسم عدلي رزق، الاستراتيجية والأمن القومي: الدكتورة هالة أحمد محمد حسن رشيدي "هالة رشيدي"، القانون الخاص: حجبت، القانون العام: حجبت، ثقافة المواطنة وحقوق الإنسان: الدكتورة إسراء أحمد إسماعيل إبراهيم "إسراء أحمد إسماعيل"، السياسات والتشريعات المقترحة لمناهضة التمييز: الدكتور أحمد سعيد عزت عامر.​

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