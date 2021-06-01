محمد عفيفي يفوز بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية

كتب- مصراوي:

أعلن الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث بجامعة القاهرة، فوزه بجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية.

وقال عفيفي في منشور له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "الحمدالله.. التقديرية في العلوم الاجتماعية.شكرا لثقة الكبار.. ودعم الأصدقاء الاعزاء".

وأقيم منذ قليل اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، للتصويت على جوائز الدولة، في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

والجدير بالذكر أن اجتماع هذا العام شهد حلًّا لمشكلة سنة الفراغ فيما يتعلق بجائزة الدولة التقديرية وجائزة الدولة التشجيعية بحيث يكون هناك توافق في سنوات المنح بين الجائزتين المشار إليهما وجائزة النيل وجائزة التفوق.

كما شهد الاجتماع هذا العام الموافقة على إعادة تشكيل شعب لجان المجلس الأربع بعد إضافة شعبة السياسات والتنمية الثقافية، وهى الشعبة التي تم استحداثها في إطار هيكلة لجان المجلس واللائحة الجديدة لتضاف إلى شعب الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

وقد جاء حضور الاجتماع قاصرا على أعضاء المجلس الذين يحق لهم التصويت لإختيار الفائزين بجوائز الدولة والبالغ عددهم 36 عضوًا، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد اتخذت وزارة الثقافة كل الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم وتدابير وقائية فضلاً عن مراعاة مسافات التباعد الاجتماعى فيما يتعلق بتنظيم جلوس أعضاء المجلس من كل الاتجاهات.