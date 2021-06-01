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الرئيس السيسي يوجه بتحرك مصري سريع لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية

04:28 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
الرئيس السيسي يوجه بتحرك مصري سريع لتحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أكدت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة لمصر التزامها باتفاق وقف إطلاق النار طالما التزمت إسرائيل ذلك.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحرك مصرى سريع فى كافة الملفات الفلسطينية بصوره متوازية لتحقيق الاستقرار فى المناطق الفلسطينية بالتنسيق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن).

وطلبت حركة حماس في قطاع غزة من رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء عباس كامل عقد اجتماع للأمناء العامين للفصائل بالقاهرة برعاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وجددت الفصائل الفلسطينية تأكيدها على مساندتها ودعمها للجهود المصرية للتهدئة والتزامها بوقف إطلاق النار.​

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الرئيس عبدالفتاح السيسي مصر فلسطين القدس إسرائيل قطاع غزة الفصائل الفلسطينية

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