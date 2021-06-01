التراس: العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها لتدريب الكوادر البشرية بأفريقيا

كتب- محمد سامي"

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن العربية للتصنيع تضع كافة خبراتها وإمكانياتها التكنولوجية لتلبية المشروعات التنموية وتدريب الكوادر البشرية بقارتنا الأفريقية.

جاء ذلك في إطار زيارة دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار بأكاديمية ناصر العسكرية، حيث أعرب التراس عن اعتزازه بزيارة الوفد الأفريقي باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين الأفارقة من أجل تبادل الخبرات ودعم التكامل والتعاون المشترك .

وشهد اللقاء استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كإحدى نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلى إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة بالشراكة مع كبريات الشركات العالمية في العديد من مجالات الصناعة ومنها الصناعات الدفاعية والعربات المدرعة ومجالات الطاقة المتجددة والاتصالات والإلكترونيات والتابلت والتحول الرقمي ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات النقل الكهربائي الذكي والسكك الحديدية والسيارات وإحلال السيارات للعمل بالطاقات النظيفة واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة والأثاث المكتبي وغيرها من مجالات التنمية الشاملة.

وحرص الفريق التراس على فتح حوار مفتوح مع الوفد الأفريقي، أشار فيه لأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة والاستفادة من قدراتهم وتمكينهم في المناصب القيادية ببلادهم، مشيرا إلى أهمية دورة التعاون الأفريقي التي تستهدف إعداد جيل جديد من القيادات الأفريقية الأكثر تأثيرا على مستوى القارة بالتدريب والمهارات اللازمة برؤية تتوافق مع رؤية مصر وتوجهها لتحقيق التكامل والوحدة الأفريقية.

وأوضح التراس أن العربية للتصنيع تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتصنيع والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدا أن الهيئة تضع كافة خبراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية للتعاون والشراكة مع أشقائنا بالقارة الأفريقية وتبادل الخبرات وتدريب الأشقاء الأفارقة في العديد من المجالات، لافتا إلى أن للهيئة العربية للتصنيع سجلا طويلا وقويا من التعاون مع دول القارة الأفريقية .

بدورهم، أعرب وفد دارسي دورة التعاون الأفريقي لصناع القرار - خلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع - عن إعجابهم بمنتجات الهيئة المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مشيدين بمجهودات الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.

كما تضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع والتي تم افتتاحها رسميا منذ أيام قليلة بالشراكة مع شركة "دي ام جي" الألمانية العالمية حيث يتم من خلالها تدريب وتأهيل الكوادر البشرية من خلال دورات تدريبية متخصصة في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وفقا لأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة وتعزيز آليات الإدارة الآلية الذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة .

وتفقد الوفد الأفريقي مصنع الإلكترونيات التابع للعربية للتصنيع، حيث تفقدوا خطوط إنتاج التابلت والحواسب والشاشات التفاعلية والأجهزة الإلكترونية وكاميرات المراقبة وغيرها من مستلزمات الأجهزة الإلكترونية المتطورة الذكية.​