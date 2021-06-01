محافظة الجيزة: 100 معدة تشارك في أعمال التطهير والتعقيم بالأحياء والمراكز والمدن

كتب- يوسف عفيفي:

أكد محافظ الجيزة أحمد راشد أن المحافظة بكافة أجهزتها تواصل حملات التطهير والتعقيم بمشاركة أكثر من 100 معدة متنوعة على مستوى الأحياء بجانب المعدات المشاركة بالمراكز والمدن، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لاحتواء فيروس "كورونا".

ووجه محافظ الجيزة - وفق بيان صادر اليوم - الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة نشر جميع معدات التطهير وفرق التطهير والتعقيم بكافة شوارع وقرى المحافظة على أن تكون الأولوية للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مناشدًا المواطنين بضرورة توخي الحذر وتطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية التي أقرتها الدولة، وكذا الالتزام بارتداء الكمامة الواقية ومراعاة التباعد الاجتماعي والمسافات الآمنة لمنع انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن أعمال التطهير والتعقيم في حي العجوزة شملت تطهير وتعقيم (عيادات مستشفى محمود - مسجد الرحمة - مدينة الإعلام بالعجوزة - مدرسة العجوزة والإدارة التعليمية - مسجد فريد شوقي - مستشفى الهلال - وشوارع إبراهيم البعثى والمدارس المحيطة - جلال الدين الحمامصى - المشروع - الدكتور حجازى - وادي النيل - ميدان سلفانا - شهاب ومدرسة الأوقاف - جزيرة العرب - سوريا - جامعة الدول العربية - ميدان لبنان وموقف ميكروباص الميدان - وتطهير وتعقيم جميع الشوارع الرئيسية والمؤسسات الخدمية وأماكن التجمعات ومحيط المدارس والمستشفيات والأسواق بحي العمرانية).

وفي حي الطالبية تم تطهير وتعقيم طريق المريوطية وسوق الكنيسة الحضاري وعدد من المنشأت الحكومية الشوارع والمساجد، وبحي الوراق تم تطهير وتعقيم مدارس هدى شعراوي الابتدائية والمروة ومعهد سيد مكاوي الابتدائي وعدد من مواقف السيارات والشوارع الرئيسية والفرعية.

وفي مركز ومدينة البدرشين تم تطهير وتعقيم متحف ميت رهينة ومكتب بريد البدرشين وسنترال البدرشين ومكتب خدمة المواطنين للتموين ومكتب التأمينات والمعاشات ومكتب جوازات البدرشين.

وتم كذلك تطهير وتعقيم جميع مراكز الشباب والمساجد بمدينة الحوامدية والقرى التابعة لها، وفي منشأة القناطر تم تطهير وتعقيم مركز الشرطة والمنشآت الحكومية وعدد من المساجد والكنائس والمستشفيات ومقار مكاتب البريد بالوحدات القروية التابعة له، وتطهير وتعقيم مبنى الإدارة الصحية ووحدة الإسعاف والمنشآت الحكومية بمركز ومدينة أطفيح.