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رئيس جهاز برج العرب: تنفيذ 18 قرار غلق وإيقاف النشاط لمحال مخالفة

02:49 م الثلاثاء 01 يونيو 2021
رئيس جهاز برج العرب: تنفيذ 18 قرار غلق وإيقاف النشاط لمحال مخالفة

ارشيفية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس أسامة عبدالغني، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، بأنه تم تنفيذ 18 قرار غلق وإيقاف النشاط وفصل المرافق لمحال مخالفة بالسويقة الجديدة بالحي الأول بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح عبدالغني، في بيان، أن المخالفات التي تم تنفيذ قرارات الغلق والإيقاف بشأنها تمثلت في قيام أصحاب بعض المحال التجارية بعدم استخراج رخص التشغيل أو لعدم تجديد الرخصة أو مزاولة نشاط مخالف للنشاط المخصص، مشيراً إلى أن القرارات شملت عدة أنشطة للمحال التي تم غلقها تنوعت بين ( كافتيريات – ملابس – مخبز – خضروات) وغير ذلك.

وأكد رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، مواصلة جهود ضبط المخالفات، واستمرار الحملات المفاجئة للتأكد من الالتزام بالإجراءات ورخص التشغيل، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة برج العرب الجديدة، والحفاظ على الصحة العامة لقاطني المدينة.

غلق محال المهندس أسامة عبدالغني مدينة برج العرب الجديدة محال مخالفة

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