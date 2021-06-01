"الهجرة": عرض مشروع قانون تنظيم الهجرة على البرلمان خلال يونيو الجاري

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور صابر جمعة، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشؤون مكتب الوزيرة، إن مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، سيتم عرضه على مجلس النواب خلال شهر يونيو الجاري، ردًّا على سؤال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حول مصير مشروع القانون، وأن التأخير لا مبرر له.

جاء ذلك خلال، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 في ما يخص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأكد جمعة أن الوزارة أعدت مسودة على مشروع القانون وتم عرضها على وزارة العدل، مؤكدًا أن الوزارة تسير بخطى ثابتة في الملفات وكل التكليفات وخطة التنمية في ما يخص الوزارة.

وتابع مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي وشؤون مكتب الوزيرة: وخلال الفترة السابقة اتجهت الوزارة إلى البحث عن توفير حلول بديلة من خلال التدريب عن بُعد؛ بسبب الظروف الراهنة، ولكن في النهاية الوزارة لا تتوقف عن ممارسة أنشطتها تحت أي ظرف، لافتًا إلى أهمية مبادرة "اتكلم عربي" التي كانت تحمل اسم "اتكلم مصري" في الأول، وتم تغيير المسمى لتكون أعم وأشمل.