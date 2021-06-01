مبادرة جديدة لتسهيل حصول المصريين على تأشيرة زيارة أبوظبي

كتب- محمد عبيد:

أطلقت شركة طيران "ويز إير أبوظبي" الإماراتية، مبادرة لتسهيل الحصول على تأشيرة السياحية للمسافرين من مصر وعدة دول أخرى، تتيح من خلالها الشركة للمسافرين إلى أبوظبي التقدّم بطلب الحصول على تأشيرة لمدة 30 أو 90 يوماً بكل سهولة وبسعر مخفّض.

وقالت الشركة في بيان لها جاء القرار عقب الإعلان عن "القائمة الخضراء"، والمحدّثة للمسافرين القادمين إلى أبوظبي، حيث سيعفى المسافرون القادمون من الدول المدرجة في هذه القائمة من فترة العزل الإجبارية عند زيارتهم أبوظبي، فضلاً عن تغيير أبوظبي لإجراءاتها الخاصة بالمسافرين الحاصلين على اللقاح، وخططها لتعليق قيود الحجر الصحي الخاص بكوفيد-19، والمفروضة على المسافرين من أنحاء العالم، باستثناء بعض الدول، اعتباراً من 1 يوليو المقبل، وتوسيع قائمة الدول الخضراء.

وتابعت الشركة: على المسافرين التقدم بطلب الحصول على تأشيرة والدفع مباشرةً، ويمكن الاطلاع على تكاليف التأشيرة ، والتي تتوفر للمصريين بـ 354 درهم لمدة 30 يوما، وبـ 874 درهم لمدة 90 يوما.​