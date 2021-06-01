الانقلاب الصيفي وقمر العسل.. 6 ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال يونيو

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفيزياء الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس قسم الفلك الأسبق، عن تفاصيل ظواهر فلكية يشهدها العالم خلال شهر يونيو الحالي.

واستعرض تادرس، في تصريحات لمصراوي، أهم هذه الظواهر، والتي تتمثل في الانقلاب الصيفي يوم 21 يونيو، على أن تختتم هذه الظواهر يوم 28 يونيو، باقتران القمر والمشتري، ويمكن ملاحظة هذا المشهد حتى شروق شمس اليوم التالي.

وجاءت الظواهر على النحو التالي:

أول أسبوع في يونيو

تشهد الأيام الأولى من شهر يونيو وبعد منتصف الليل القمر (تربيع ثاني) الذي كان مقترنا مع كوكب زحل في 30-31 مايو باتجاه الجنوب الشرقي، قد بدأ في الابتعاد عن زحل مقتربا من كوكب المشتري ثم يبتعد بدوره عن المشتري فجرا متجها إلى الشرق كهلال رقيق تمهيدا لميلاد القمر الجديد.

10 يونيو

القمر الجديد (محاق يونيو) - وكسوفا حلقيا للشمس، وفي هذا اليوم يشرق القمر ويغرب مع الشمس في نفس الوقت تقريبا لذلك لن يكون القمر مرئيا في السماء طوال الليل، وهو أفضل وقت في الشهر لمراقبة الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية والكوكبات والنجوم البعيدة.

وكسوف الشمس لا يحدث أبدا إلا إذا كان القمر محاقا، ففي هذا اليوم يحدث كسوفا حلقيا للشمس، حيث يكون القمر في المنطقة البعيدة في مداره البيضاوي حول الأرض بحيث لا يتمكن من تغطية قرص الشمس بالكامل فينتج عن هذا حلقة من الضوء حول القمر المظلم ولذلك يُسمى بالكسوف الحلقي.

ولا يُرى هذا الكسوف في مصر وأفريقيا والمنطقة العربية بالكامل بل سيُرى فقط في أقصى شرق روسيا والمحيط المتجمد الشمالي وغرب جرينلاند وكند، كما سيُرى الكسوف الجزئي منهج في شمال شرق الولايات المتحدة وأوروبا ومعظم روسيا.

13 يونيو

اقتران القمر وكوكب المريخ، حيث يمكن ملاحظة هذا المشهد من بعد غروب الشمس ودخول الليل حتى التاسعة والنصف مساء تقريبا، مع ملاحظة وجود كوكب الزهرة اللامع بالقرب من الأفق الغربي والذي يغرب مبكرا في حوالي 7:15 مساء.

21 يونيو

الانقلاب الصيفي، ويحدث الانقلاب الصيفي للشمس في هذا الموعد، حيث تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء وتكون عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة شمالا، وهذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي وهو يمثل أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

وهذا اليوم أيضا، هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في نصف الكرة الجنوبي (الانقلاب الشتوي)، ويمثل أطول ليل وأقصر نهار في السنة في نصف الكرة الجنوبي.

24 يونيو

اكتمال القمر (بدر يونيو)، حيث يبدو القمر بدرا للرائي وللعين المجردة في الفترة من 23 حتى 25 يونيو حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز استدارة قرص القمر بالكامل بدون اجهزة، أما وقت البدر الكامل فسيكون في 24 يونيو بإذن الله حيث يبلغ لمعان القمر نسبة 99.9%.

ويعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الفراولة حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة، ويسمى أيضا قمر العسل، وهو القمر الثالث بين ثلاثة أقمار عملاقة (سوبر مون) لعام 2021.

وكان القمرين الأول والثاني في إبريل ومايو الماضيين حيث يكون القمر في مداره في منطقة الحضيض وهي أقرب مسافة إلى الأرض فيبدو أكبر حجما بنسبة 14% وأكثر إشراقا من المعتاد بنسبة 30% تقريبا.

28 يونيو

اقتران القمر والمشتري، حيث يمكن ملاحظة هذا المشهد من الساعة 10:45 مساء حتى شروق شمس اليوم التالي حيث يشتد ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس فلا نستطيع رؤيته حينذاك.

وأشار تادرس، إلى أن جميع مشاهدات الأحداث والظواهر الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، موضحا أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فمشاهداتها ممتعة ويحبها هواة الفلك والمهتمين بعلوم الفلك والفضاء لمتابعتها وتصويرها.