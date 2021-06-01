الصحة: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بنقص المناعة البشري لهذه الأسباب

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، انفوجرافيك، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، يوضح أن المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشري HIV لهذه الأسباب.

واستعرضت الوزارة تلك الأسباب على النحو التالي:

-التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل والتي تؤثر على بطانة الجهاز التناسلي.

-انخفاض استجابة جهاز المناعة أثناء الحمل.

وتابعت وزارة الصحة: الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين في انتظارك يوميًا من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ ظهرًا للكشف والمتابعة والعلاج مجانًا.