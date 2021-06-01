وكالة الفضاء المصرية: تصنيع قمر صناعي مصري 100% في 28 شهرا

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن الوكالة قدمت في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لديها تصور متكامل وخطة عمل لتصنيع قمر صناعي مصري بالكامل 100 % مصري يتم العمل فيه وتنفيذه على 28 شهرا ثم إطلاقه، إلى جانب الامكانيات والتجهيزات المطلوبة لإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد برلماني من لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لتفقد وكالة الفضاء المصرية.

وأضاف القوصي، أن المشروع يتضمن تصميما وتصنيعا وإطلاق وتشغيل قمر صناعي مصري لأغراض التصوير الطيفي.

وشهدت الجولة، تفقد مدينة الفضاء المصرية والتي تضم 23 مبني من بينها، مبنى وكالة الفضاء المصرية ومن المتوقع الانتهاء منه يونيو 2022، وكذا وكالة الفضاء الأفريقية ومن المتوقع الانتهاء منه ديمسبر 2021، والمكتبة الرئيسية وقاعة المؤتمرات، ومركز الحراسات المشددة المتوقع الانتهاء منه ديسمبر 2021.

كما تفقد الوفد البرلماني بالمقر المؤقت لوكالة الفضاء المصرية، المعامل الرئيسية، ومن بينها معمل النموذج الهندسي، ويتضمن نموذج لقمر "إيجيبت - سات 1 " الذي أجرى إطلاقه 2007، بالإضافة إلى معمل نظم الحمولة الفضائية للأقمار الصناعية والخاص بتصميم واختبار الكاميرات التي توضع على الأقمار الصناعية، ويحتوي على تليسكوب لرصد الحطام الفضائي.

وانشأت وكالة الفضاء المصرية بموجب القانون رقم (3) لسنة 2018 كهيئة عامة اقتصادية لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتهدف إلى استحداث ونقل علوم وتكنولوجيا الفضاء وتوطينها وتطويرها وامتلاك القدرات الذاتية لبناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة في مجالات التنمية، وتحقيق الأمن القومي.​