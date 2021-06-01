بقمية 50 جنيهًا للفرد وأسعار جديدة للزيت.. "التموين" تبدأ صرف مقررات يونيو

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها تبدأ اعتبارًا من اليوم صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب البطاقات، ضمن مقررات شهر يونيو؛ حيث يتم الصرف بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقة وهو 50 جنيهًا حتى 4 أفراد، و25 جنيهًا بداية من الفرد الرابع، وذلك من منافذ البدالين البالغ عددها 25 ألف بدال تمويني و5 آلاف فرع جمعيتي.

وأعلنت وزارة التموين أنه بداية من اليوم، أول يونيو 2021، سترتفع أسعار الزيت التمويني، مضيفةً أن سعر لتر الزيت المدعم سيرتفع بواقع 4 جنيهات.

يأتي ذلك بينما قررت الوزارة استحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيهًا، جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة أول من أمس الأحد.

كانت الوزارة تطرح عبوة اللتر 1000 مللي بسعر 17 جنيهًا، ووفق القرار الجديد ستكون بـ21 جنيهًا اعتبارا اليوم من أول يونيو، كمان قررت الوزارة استحداث عبوة زيت سعة 800 مللي، بسعر 17 جنيهًا.