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بدءا من اليوم.. 5 أنشطة ممنوعة من استقبال المواطنين (بينها الأفراح والسرادقات)

11:25 ص الثلاثاء 01 يونيو 2021
بدءا من اليوم.. 5 أنشطة ممنوعة من استقبال المواطنين (بينها الأفراح والسرادقات)

سرادق فرح

كتب- محمد نصار:

بدأت الحكومة اليوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021 تطبيق قرارات جديدة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيان صحفي، تقرر استمرار حظر الأنشطة التالية:

1- حظر إقامة جميع أنواع السرادقات سواء للأفراح أو لتلقي العزاء.

2- حظر إقامة الموالد أو ما يماثلها من مناسبات سواء في الأماكن المكشوفة أو المغلقة.

3- حظر استقبال المواطنين في دور المناسبات الملحقة بدور العبادة.

4- حظر استقبال المواطنين في الأماكن الملحقة بالجمعيات الأهلية لإقامة أي مناسبات اجتماعية مثل الأفراح أو العزاء.

5- حظر إقامة الأفراح والمناسبات المماثلة فى الأماكن غير المفتوحة.

الأفراح السرادقات الحكومة فيروس كورونا الجمعيات الأهلية مناسبات اجتماعية

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