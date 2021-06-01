وزير النقل: وصول 28 عربة سكة حديد جديدة للركاب خلال مايو 2021 -صور

مصراوي

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في بيان له اليوم الثلاثاء، وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بعدد 28 عربة إلى ميناء الإسكندرية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة أبرمتها وزارة النقل، ممثلة في هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة ترانس ماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري؛ حيث بلغت قيمة الصفقة مليارًا و16 مليونًا و50 ألف يورو.

وأشار الوزير إلى أن هذه الصفقة هي إحدى ثمار التعاقدات الضخمة التي تمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتطوير قطاع النقل، خصوصًا السكك الحديدية، بهدف الارتقاء بها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية المعمول بها في العالم.

وتأتي في إطار تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية، وإحداث نقلة نوعية كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كل عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التي تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولي بالتوازي مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائي السريع وربطهما معًا؛ حيث إن خطة تطوير الشبكة الحالية ترتكز على خمسة محاور رئيسية (الوحدات المتحركة (جرارات- عربات)، والبنية الأساسية (السكة- المحطات- المزلقانات)، ووسائل السيطرة على مسير القطارات (كهربة الإشارات)، وتطوير الورش، وتطوير العنصر البشري والارتقاء به).

وأوضح وزير النقل أن العربات الـ28 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية؛ ليصل إجمالي عدد العربات التي وصلت حتى الآن إلى 381 عربة، على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن صفقة الـ1300 عربة الجديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة؛ وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر، و180 درجة ثانية فاخرة، و90 عربة درجة أولى فاخرة، و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

ولفت وزير النقل إلى أن الصفقة تسهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل، وأن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعًا إلى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد، ليرى المواطن شهريًّا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة؛ وهو ما يسهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة إلى جمهور الركاب.