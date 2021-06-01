الإسكان تعلن المشروعات المستفيدة من التمويل العقاري بفائدة الـ3%

الري: تأهيل ١٧٦٠ كيلومترا من الترع.. وتحويل ٣٢٥ ألف فدان لأنظمة الري

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن البنك المركزي بصدد الإعلان الرسمى عن مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% ونظم سداد حتى 30 سنة نهاية الأسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل.

وأضافت عبدالحميد في تصريحات تلفزيونة، أن الصندوق في إطار الاتفاق النهائي على شروط مبادرة التمويل العقاري الجديدة مع البنك المركزي، لافتة إلى أن الشروط ميسرة جدًا.

وتابعت: "صندوق الإسكان الاجتماعي خصص للحاجزين حوالي 365 ألف شقة، بنظام التمويل العقاري بحجم تمويل وصل لـ37 مليار جنيه".

وأشارت أن أول المستفيدين من المبادرة الجديدة هم الحاجزين بمشروع سكن لكل المصريين الذي تم طرح المرحلة الأولى منه بنوعيه لمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

وأكدت أنه تم موافقة مجلس الوزراء على طرح 4 مشروعات لمحدودي الدخل ومتوسط الدخل، وهي مشروعات جاهزة وآخرى تحت التنفيذ سيتم البدء في طرحها بعد الإعلان الرسمى عن المبادرة، والذي من المتوقع أن يكون نهاية الاسبوع الجاري أو الأسبوع المقبل.

ويمكن التعرف على تفاصيل المشروعات التي ستطرحها الإسكان من هنا

اقرأ أيضًا:

- بدون كراسة شروط.. 7 خطوات للحصول على شقة من البنوك بالتمويل العقاري

- "فائدة 3%".. ما الإعلانات التي ستطرحها الإسكان بنظام التمويل العقاري؟

- مبادرة التمويل العقاري| كيف تحصل على شقة بفائدة 3% خارج مشروعات الإسكان؟

​