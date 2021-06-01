بالأسعار ومدد السداد.. كيف تحصل على شقة بالحي اللاتيني بالعلمين الجديدة؟

الري: تأهيل ١٧٦٠ كيلومترا من الترع.. وتحويل ٣٢٥ ألف فدان لأنظمة الري

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت الشركة السعودية المصرية للتعمير، تسويق شقق الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

تم تصميم مشروع الحي اللاتيني على الطراز المعماري الروماني والإغريقي القديم، والمشابهة بشكل كبير لطابع مدينة الإسكندرية القديمة، ويمتد الحي على مساحة 450 فدان، ويقع الحي في المنطقة الجنوبية في العلمين الجديدة بالقرب من منطقة الجامعات ومجمع السينمات والمسرح ومدينة التراث والثقافة.

كما يحتوي الحي اللاتيني على حوالي 12 ألف وحدة سكنية، ومتوسط عدد الأدوار للمباني في الحي بين أرضي و4 أدوار وحتى وأرضي و9 أدوار، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية من 70 مترا مربع إلى 220 مترا.

وبدأ سعر المتر في الحي اللاتيني بـ23 ألف جنيه وحتى 30 ألف جنيه وفقا لطابق الوحدة وموقعها، كما يتم سداد 20% من ثمن الوحدة وتقسيط باقي ثمن الوحدة على 7 سنوات.

وحدات الحي اللاتيني يتم تسليمها كاملة التشطيب ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم للحاجزين خلال عامي 2022 و2023.