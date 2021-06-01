​​التطبيق اليوم.. رفع أسعار زيت التموين 4 جنيهات

كتب- محمد سامي:

أعلنت وزارة التموين، أنه بداية من اليوم الثلاثاء، أول يونيو 2021، سترتفع أسعار الزيت التمويني، مضيفة أن سعر لتر الزيت المدعم سيرتفع بواقع 4 جنيهات.

يأتي ذلك بينما قررت الوزارة استحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيهًا، جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة أول أمس الأحد.

كانت الوزارة تطرح عبوة اللتر 1000 مللي بسعر 17 جنيها، ووفق القرار الجديد ستكون بـ21 جنيها، اعتبارا من أول يونيو، كمان قررت الوزارة استحداث عبوة زيت سعة 800 مللي، بسعر 17 جنيها.

وجاء نص القرار وفق البيان كما يلي: "حتى يمكن حماية السوق من الممارسات الضارة في حالة وجود اختلاف للأسعار، ونظرًا لتحمل الشركة القابضة وتأثرها بزيادة سعر الخام، تم الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملم بالسعر المعلن 17 جنيهًا، وأن تكون العبوة 1 لتر بسعر 21 جنيهًا للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 1-6-2021؛ لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأية ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين. بحسب تصريحات الدكتور علي مصيلحي وزير التموين".

وأشار تقرير لهيئة السلع التموينية إلى أسعار الزيوت الخام خلال الفترة المذكورة (تعاقدات الزيت الخام من ديسمبر 2020 إلى مايو 2021)، في ما يلي:

- قد تراوحت الأسعار منذ ديسمبر حتى الآن من 13920 جنيهًا للصويا الخام المحلي إلى 19265 ألف جنيه.

- ومن 860 دولار للطن الصويا الخام المستورد إلى 1263 دولار بما يعادل 19830 جنيهًا، وكانت نسبة الزيادة في حدود من 42% إلى 44%.

- بالنسبة للزيت الخام العباد المستورد كانت نسبة الزيادة تتراوح من 50% إلى 55%.