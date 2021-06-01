"الزراعة": قرارات لإغلاق المراكز البيطرية المخالفة في 13 محافظة

كتب- أحمد مسعد:

شنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حمله مكبرة في 13 محافظة وهي (الشرقية، كفرالشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، المنوفية، بني سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، القليوبية، البحر الأحمر، القاهرة، قنا) للتفتيش على 212 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مايو وتم رصد 47 مركزًا مخالفًا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية (9) قرارات إدارية لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (18) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية- المنوفية – بنى سويف – كفرالشيخ – البحيرة – قنا)، تم عمل (9) محاضر (إدارية) بمحافظات: القليوبية - بنى سويف – القاهرة – المنوفية.

كما تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (20) مركز بيطري مخالف بمحافظات: كفرالشيخ – بني سويف – الفيوم – الدقهلية.

ومن جهته أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المستوردة والمنتجة محليا سواء من القطاع الحكومى أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة لمديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.