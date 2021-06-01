"الأسرة المصرية في عصورها القديمة" أحدث إصدارات هيئة الكتاب

(مصراوي):

صدر حديثاً عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، في سلسلة مصريات، كتاب بعنوان "الأسرة المصرية في عصورها القديمة" للدكتور عبد العزيز صالح أستاذ تاريخ مصر والشرق الأدنى القديم.

تعالج هذه الدراسة مظاهر الحياة الأسرية من واقع النصوص والآثار، لتكشف عن أساليب الزواج والطلاق ومدلولات تسميات الأطفال، ومثاليات الأسرة، ووضع المرأة في المجتمع.

وتحظى حياة الأسرة المصرية بنصيب وافر من الصلة بماضيها البعيد، فيما اعتادت عليه من عادات اجتماعية ومأثورات شعبية، في الريف والأحياء البلدية، وذلك من حيث إيثار الترابط العائلي، وتكافل الجيرة وحب الاستقرار في المعيشة والسكن، وسريان بعض عادات الوضع والتطهر والختان، وبعض مدلولات تسميات المواليد والوسائل الشعبية في علاجهم.

وينقسم الكتاب إلى عشرة فصول: الفصل الأول منها بعنوان حكمة مصر القديمة ومقومات سعادة الأسرة، والثاني يتناول الزيجات في التراجم والقصص وواقع الحياة، والثالث شباب ما قبل الزواج وأزياء الإناث والرجال، والفصل الرابع عن القران وعقود الزواج وتبعات الطلاق، وأما الفصل الخامس يتناول الحمل والولادة الرضاعة والعلاج، فيما يتحدث الفصل السادس عن التسميات القديمة للمواليد، والفصل السابع حول الأبوين والأطفال في المناظر ومجموعات التماثيل، ويتناول الفصل الثامن قيم الأمومة والأبوة وآداب البنوة في الفن والأدب، والفصل التاسع من مثاليات الأسرة في التدين وعدالة التوريث والرفق بالأتباع، وأخيرا الفصل العاشر المرأة في المجتمع والحياة العامة.