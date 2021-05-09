"المستشفيات الجامعية": جاهزون بـ4400 سرير رعاية و3000 جهاز تنفس صناعي

10:35 م الأحد 09 مايو 2021
"المستشفيات الجامعية": جاهزون بـ4400 سرير رعاية و3000 جهاز تنفس صناعي

الدكتور حسام عبدالغفار

(مصراوي):

طالب الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدعم الباب الثاني بموازنة المستشفيات الجامعية للسنة المالية الجديدة بمبلغ 2.8 مليار جنيه، لدعم شراء الأدوية والمستلزمات الطبية، لافتًا إلى أن عدد أسرة الرعاية المركزة بالمستشفيات الجامعية حوالي 4400 بالإضافة إلى وجود 3000 جهاز تنفس صناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي) والجهات التابعة لها، وجامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022، بحضور وزير التعليم العالي ونائبيه ورئيس أكاديمية البحث العلمي ورؤساء المراكز البحثية والجامعات المصرية.

كما طالب عبدالغفار بتوجيه الدعم أيضًا لمخصصات الباب السادس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات) من أجل تجهيز المستشفيات التي ستنضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن كثير من الدعم الموجه لتطوير المستشفيات التي ستطبق المنظومة يذهب بقوة لمستشفيات وزارة الصحة.

حسام عبدالغفار المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية المستشفيات الجامعية جهاز تنفس صناعي المستلزمات الطبية

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