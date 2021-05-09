الأطباء والسائقون.. 12 مهنة محرومة من إجازة عيد الفطر (عام وخاص)

كتب- يوسف عفيفي:

أيام قليلة ويبدأ عيد الفطر المبارك، حيث يعني كغيره من الأعياد الحصول على قسط كبير من الراحة، وإراحة الجسد من إرهاق الصيام، إلا أن العديد من الأشخاص لا يستطيعون الحصول على الأجازات الرسمية بسبب طبيعة عملهم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بمنح جميع العاملين بالدولة اجازة مدفوعة الأجر، لمدة 5 ايام، تبدأ يوم الأربعاء الموافق 12 مايو وتنتهى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021.

ويستثنى من ذلك العاملون بالمرافق الحيوية التي تحددها السلطة المختصة بكل جهة.

فيما أعلنت وزارة القوى العاملة منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجاري.

ويرصد "مصراوي" أبرز الفئات المستثناة أو المحرومة من الإجازات وذلك على النحو التالي:

الأطباء والممرضين بالمستشفيات

بحكم واجبهم المهني والإنساني لا يحصل الأطباء على أي أجازات رسمية بسبب عملهم على راحة المواطنين والتعامل مع أي طارئ من الممكن أن يحدث.

الجيش والشرطة

حوالي 90% من رجال الشرطة محرومين من أجازة عيد الفطر بسبب طبيعة وظيفتهم التي تضطرهم للبقاء في الشارع لفترات طويلة من أجل ضبط الحالة الأمنية والتصدي لأي تجاوزات من الممكن أن تحدث.

والشرطة النسائية من القطاعات المحرومة أيضا من أجازة العيد حيث تنتشر في الشوارع والميادين من أجل التصدي لحالات التحرش.

عمال المخابز

تلقى المخابز إقبالا كثيفا للكثير من المواطنين أيام الإجازات، وخاصة الرسمية منها، لذلك من الصعب استمتاع أي عامل فيها التمتع بالإجازات مثل المواطنين.

عمال محطات البنزين

في الوقت الذي يذهب فيه المواطنين للتنزه ولقضاء أعيادهم مع أقاربهم وأسرهم، ينتظرهم العاملون في محطات البنزين لخدمتهم في الوقت الذي تفسد فيه رحلتهم بسبب انقضاء بنزين السيارة، فهم يتصفون بالاحترام والتقدير.

رجال الإسعاف

تتلخص مهنتهم في إنقاذ الأرواح البشرية، فلا يمكنك تتقدم بطلب للحصول علي قسط من الراحة، فمهنتهم تتسم بالإنسانية، والإخلاص في العمل والضمير.

خدمات النقل والسائقين

أحد أهم أبرز الفئات التي تحرم من الاستمتاع بإجازة العيد، لمساعدة الآخرين في التنزه والانتقال للزيارة والعمل.

رجال الحماية المدنية

تواجد رجال الحماية المدنية، لتأمين احتفالات المصريين خلال الأعياد، والاستعدادات بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية لتأمين الاحتفالات.

خدمات المياه والصرف

تنظم السلطة المختصة بالمرافق الحيوية العمل خلال هذا اليوم طبقاً للقواعد التي تراها محققة للصالح العام.

خدمات والكهرباء

من الفئات المهمة المحرومة من إجازة عيد الفطر، تحسبا لأي طارئ يخص قطاع الكهرباء والإنارة وغيرها في كل بيت وشارع بمصر.

الصحفيون

مهنة الصحافة من المهن التي لا يحصل العاملين بها على الأجازات الرسمية، و يطلق عليها "مهنة البحث عن المتاعب" وتشهد المحافظات العديد من الاحتفالات والأحداث خلال فترة الأعياد مما يُلزم الصحفيين بالتواجد من أجل متابعة الحدث.

صالونات التجميل

للعيد فرحة خاصة عند النساء فهو من الأيام السعيدة التي تهتم فيها المرأة بإطلالة جميلة ومتألقة، من جانب آخر يفرض عمل فتيات الصالونات عليهن أن تكون أيام العيد وما قبلها أيام عمل متواصل قد يستمر منذ ساعات الصباح حتى اليوم التالي.