مصر تبلغ سفيرة إسرائيل بالقاهرة رفضها للانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى

06:23 م الأحد 09 مايو 2021
مصر تبلغ سفيرة إسرائيل بالقاهرة رفضها للانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- (أ ش أ):

عقد السفير نزيه النجاري، مساعد وزير الخارجية، اجتماعًا، اليوم الأحد، مع، سفيرة إسرائيل، أميرة أورون، شارك فيه السفير حسام علي، مدير إدارة إسرائيل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على موقف مصر الرافض والمستنكر لاقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وزارة الخارجية- في بيان صحفي- أنه تم أيضا التشديد على ضرورة احترام المقدسات الإسلامية، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين وصيانة حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية.

كما تم التشديد خلال اللقاء على كافة النقاط الواردة في البيان الصادر عن الوزارة أول أمس الموافق 7 مايو الجاري، بشأن التطورات المثيرة للقلق بالقدس.

وقد طُلب من السفيرة الإسرائيلية نقل رسالة إلى المسؤولين الإسرائيليين مفادها ضرورة توفير الحماية للمصلين والسماح لهم بالصلاة في أمان وحرية، وقيام السلطات الإسرائيلية بتحمل مسئولياتها إزاء ضبط الوضع الأمني في القدس.

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Asha
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