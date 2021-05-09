برلماني: وزارة الصحة وافقت على جدول زمني لإنهاء أزمة دفعة الصيادلة 2019 خلال عام

06:22 م الأحد 09 مايو 2021
برلماني: وزارة الصحة وافقت على جدول زمني لإنهاء أزمة دفعة الصيادلة 2019 خلال عام

مجلس النواب

كتب- محمد سامي:

قال النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن لجنة الصحة بمجلس النواب قررت عرض طلبات الإحاطة، ومنها الخاص بتكليف الصيادلة دفعة 2018 كاملة فورًا.

وأضاف البنا لـ"مصراوي"، أن وزارة الصحة قررت إجراء جدول زمني لما تبقى من دفعة الصيادلة 2019 خلال عام على الأكثر، وعرضه على المجلس خلال 15 يومًا.

واصطحب عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن عددًا من الصيادلة في البرلمان، غير أن الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة رفض حضورهم، وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع، وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.

وشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد حاليًا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018.

مجلس النواب حزب مستقبل وطن أزمة دفعة الصيادلة 2019 وزارة الصحة

الخبر التالى:

مصر تبلغ سفيرة إسرائيل بالقاهرة رفضها للانتهاكات الإسرائيلية بالأقصى
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 236272

    عدد المصابين

  • 176363

    عدد المتعافين

  • 13845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158287310

    عدد المصابين

  • 135705580

    عدد المتعافين

  • 3295637

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:إجراءات جديدة والموقف في الصعيد.. 15 تصريحًا من وزيرة الصحة بشأن كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا