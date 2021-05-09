برلماني: وزارة الصحة وافقت على جدول زمني لإنهاء أزمة دفعة الصيادلة 2019 خلال عام

كتب- محمد سامي:

قال النائب أحمد البنا، عضو مجلس النواب، عن حزب مستقبل وطن، إن لجنة الصحة بمجلس النواب قررت عرض طلبات الإحاطة، ومنها الخاص بتكليف الصيادلة دفعة 2018 كاملة فورًا.

وأضاف البنا لـ"مصراوي"، أن وزارة الصحة قررت إجراء جدول زمني لما تبقى من دفعة الصيادلة 2019 خلال عام على الأكثر، وعرضه على المجلس خلال 15 يومًا.

واصطحب عضو مجلس النواب عن مستقبل وطن عددًا من الصيادلة في البرلمان، غير أن الدكتور أشرف حاتم رئيس اللجنة رفض حضورهم، وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع، وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.

وشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد حاليًا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018.