"صحة النواب": إلزام الحكومة باستكمال تكليف صيدلة دفعة 2018.. وجدول زمني لإنهاء "2019"

(مصراوي):

قال النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن اللجنة حسمت أزمة تكليف الصيادلة التى تلقت بشأنه العديد من طلبات الإحاطة، وذلك بإلزام الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال إسبوعين.

وأكد حاتم أن قرار اللجنة نص على أنه سيتم حصر كل دفعة 2018 كاملة وتكليفها، عمل جدول زمني للمتبقي من 2019 كاملة وتكليفهم طبقًا لهذا الجدول ويقدم للجنة خلال أسبوعين، عمل التظلمات لمن تم تكليفهم في أماكن بعيدة.

وشهد اجتماع اللجنة اليوم مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة منذ دفعة 2018، حيث رفض رئيس اللجنة حضور عدد من الصيادلة الذين حضروا بالفعل إلى مقر المجلس بصحبة عدد من الأعضاء، وطالبهم بالخروج من القاعة المخصصة لعقد الاجتماع، وهو ما أحدث حالة من البلبلة داخل القاعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أنتاب بعض الأعضاء، حالة من الغضب بسبب عدم حضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، الاجتماع البرلماني المهم والمخصص لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة حول استمرار الأزمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان، أن هذا الاجتماع هو رسالة واضحة للرأي العام بشأن العلاقة المؤسسية بين البرلمان والحكومة، مبينًا إلى وزارة الصحة تحترم مجلس النواب باعتباره أحد الأدوات الرئيسية للدولة المصرية ويعبر عن مطالب الشارع المصري.

وأشار السبكي إلى أن الحكومة أتت ببعض المبادرات التي تحفظ للحكومة بعض المكتسبات الاقتصادية، كما يعطي دلالة للرسائل الإيجابية المعروضة حول المشكلة.

وقال: "في مصر يوجد 23 صيدليًا لكل 100 ألف مواطن والنسبة العالمية هي 8 لكل 100 ألف مواطن، وبالتالى هذا الأمر يضع عبئًا تشغيليًا على الدولة، لاسيما في ظل انتقال النظام الصحي من مرحلة إلى مرحلة أخرى تتوافق مع الجمهورية الثانية التي أعلن عنها الرئيس السيسي".

وقال: "الحكومة تعمل وتفكر بشكل مختلف، ولو هناك لوم واقع علينا كوزارة الصحة، علينا أن نؤكد كامل احترامنا للبرلمان ونوابه مع مراعاة الأزمات التي تمر بها الدولة المصرية، وكافة أجهزتها المشغولة بإدارة فيروس كورونا".

وأوضح السبكي إلى احتلال مصر للمرتبة الثانية أو الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الصيادلة، قائلًا: "علينا أن نستفيد بالعدد الكبير من هولاء الصيادلة فى أماكن أخرى".

وأوضح أن البرلمان أصدر قانونًا عام 74 رقم 29 خول لوزير الصحة تكليف كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان والمعاهد والمراكز التي تؤهل العاملين في مجالات التمريض مع التكليف، بتشكيل لجنة لمراجعة هذه الاختيارات، وبناء عليه عام 2017 أن التكليف سيكون وفقًا لللاحتياج.