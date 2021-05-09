طارق رضوان يثمن دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان

كتب- مصراوي:

ثمن رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب طارق رضوان، دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في وضع مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلى أهمية التشاور والتنسيق مع اللجنة البرلمانية بصفة المجلس النيابي هو المظلة التشريعية لكل ما يتطلب تعديل تشريعي مقترح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المنعقد، اليوم الأحد، مع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، لاستعراض أبرز مخرجات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث كان قد صدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية التسويق خارجياً لكل الإنجازات التي تشهدها مصر، عبر الأدوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لاسيما وأن الإعلام بدأ يتغير شكلا ومضمونا عن الفترات السابقة.

وأشار النائب طارق رضوان إلى أن الإعلام أصبح أكثر قدرة على توصيل المعلومات بوسائل مختلفة، لافتا إلى أهمية تفعيل الوسائل الإعلامية المباشرة وغير المباشرة مثل مواقع "التواصل الاجتماعي"، فضلا عن وجود العديد من "الانفلوينسر" المصريين عبر مواقع التواصل، مؤكدا أهمية مراعاة ذلك كله في دراسة جوانب الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.​