جريمة تطهير عرقي.. "النواب" يطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

03:53 م الأحد 09 مايو 2021
جريمة تطهير عرقي.. "النواب" يطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

المستشار حنفي جبالي

كتب- نشأت علي:

أدان المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الاعتداء على المصلين بالمسجد الأقصى، منتقدًا ما وصفه بجريمة التطهير العرقي التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في القدس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد؛ لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

وقال رئيس البرلمان: "إن مجلس النواب المعبر عن ضمير الأمة يرقب عن كثب الأحداث الدامية التي يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، وهي نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات".

وتابع جبالي: يشجب مجلس النواب الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود في المسجد الأقصى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم في هذا الشهر المبارك.

واستطرد رئيس البرلمان: يؤكد المجلس أن ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، هو جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان، في انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار جبالي إلى أن قضية فلسطين هي مسؤولية العرب جميعاً؛ وهي مسؤولية جليلة وعظيمة، ومقدساتنا وحرماتنا لن يحمي حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد، صلى الله عليه وسلم، ومعراجه إلى ربه.

وتابع رئيس "النواب": "علينا أن ندرك بيقين أنه لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعمًا للشرعية الدولية في أصدق معانيها".

وطالب جبالي المجتمع الدولي؛ وفي مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التي تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

حنفي جبالي القدس إسرائيل مجلس النواب

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