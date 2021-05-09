بالأرقام.. "الزراعة" تكشف عن معدلات وتكلفة إنتاج البيض

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن هناك 6 منتجات هي: (بيض تفريخ، مائدة، كتاكيت عمر يوم، دواجن مجمدة، منتجات دجاج متنوعة، بيض مبستر)، كلها يتم تصديرها إلى الخارج.

وأضاف سليمان، لمصراوي، الأحد، أن إجمالي ما يتم إنتاجه بلغ 19.5 مليون بيضة، مشيرًا إلى أن مصر لديها فائض ذات جودة عالية من خلال تصميم منشآت العزل (نظام التربية المغلق) بطريقة آمنة، وبالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية.

وتابع رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بأن ما تم تصديره في الفترة من 1 يناير 2021 حتى 1 مايو الحالي، بلغ عدد "بيض البياض" 346 ألفًا و320 بيضة، أما عن بيض التسمين فبلغ 126 ألفًا، وبيض التفريغ العادي بلغ 472 ألفًا و320 بيضة، لافتًا إلى تصدير منتجات متنوعة من الدواجن مثل 53 ألف كتكوت، و577 ألف بيضة، و103 طن دواجن مجمدة، و1530 طن منتجات متنوعة.

وأشار سليمان إلى أن وزارة الزراعة نجحت في تصدير البيض بعدما كان متوقفًا لمدة 8 سنوات، مضيفًا أن السوق العربية صاحبة النصيب الأكبر؛ لكننا نصدر إلى كل دول العالم.